В украинских школах сегодня пройдет Последний звонок

В этот день украинские школьники выходят на торжественные "линейки"-закрытие учебного года, а в классах проводятся заключительные уроки.

На торжество ученики приходят в основном в нарядной школьной форме. Раньше школьницы часто выбирали в качестве наряда на Последний звонок форму советского образца, однако в последнее время в Украине эта традиция начала уступать место украинским вышиванкам.

Школьники также приносят цветы, чтобы поздравить учителей.

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Часто "линейки" сопровождаются выступлениями учеников на школьной сцене – музыкальными, танцевальными и другими творческими номерами.

Конец учебного года ознаменовывается торжественным "звонком" – по традиции один из выпускников 11 класса проносит на руках первоклассницу с колокольчиком по школьному двору, где проводится торжество.

Выпускники фотографируются и часто после торжественной части в школах отправляются на прогулки по городу в школьной форме.

Дальше учеников ждут итоговые аттестации, учебные экскурсии или практика – в зависимости от класса, а уже после этого – долгожданные летние каникулы до 1 сентября.

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У многих выпускников 11-х классов уже на субботу, 28 мая, запланированы выпускные вечера. 11-классники уже успели пройти внешнее независимое оценивание по основным предметам – украинскому языку и литературе, математике и истории Украины. С 3 июня ВНО продолжится по дополнительным предметам, а потом последует дополнительная сессия для тех, кто не успел пройти оценивание в первую волну.

Как сообщал УНИАН, ВНО по украинскому языку и литературе сдали более 90 процентов его участников.