Эпидемическая ситуация в пострадавших районах может осложниться

Через две недели эпидемическая ситуация в пострадавших от наводнения районах может осложниться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения сообщил исполняющий обязанности первого заместителя министра - главного государственного санитарного врача Украины Анатолий ПОНОМАРЕНКО.

Он отметил, что, несмотря на нынешнюю стабильную ситуацию с инфекционными вспышками, немалую обеспокоенность вызывает то, что много инфекций находятся сейчас в инкубационном периоде. “Этот период у разных инфекций имеет разную длительность - от 2-3 недель до месяца. Поэтому мы прогнозируем осложнение эпидемической ситуации уже через две недели. Вспышки инфекций вероятны в середине и в конце августа, а также в начале сентября”, – отметил А.ПОНОМАРЕНКО.

Заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ отметила, что основные противоэпидемические меры еще впереди. “Это работа на несколько месяцев вперед. Вода принесла риск развития разных нозоологических форм инфекционных болезней. Поэтому министерство планирует разработать план мер противоэпидемической работы относительно отдельных нозоологических форм," – сказала Л.МУХАРСКАЯ.

Она сообщила, что сегодня осуществляется лишь первый этап противоэпидемических мер в регионах, где уже спала вода. “Он заключается в защите от острых кишечных инфекций, потому что инкубационный период этих болезней уже на днях заканчивается. А уже в ближайшем будущем появится риск возникновения вирусного гепатита А и других вирусных заболеваний. Показатели мониторинга свидетельствуют о наличии ротавирусов, энтеровирусов и тому подобного”, – отметила Л.МУХАРСКАЯ.

Она также отметила опасность случаев лептоспироза, источником которого могут стать грызуны, которые будут массово возвращаться на затопленные территории. “Мы проводим также мероприятия по уничтожению насекомых, которые могут повлечь малярию. И хоть в Украине не существует местных форм передачи этой болезни, риск возникновения все же существует”, – сказала Л.МУХАРСКАЯ.

По ее мнению, также существует риск неинфекционных отравлений, а именно химических. “Подтоплены склады ядохимикатов, пестицидов, поэтому госэпидемслужба держит на контроле и этот вопрос”, – сказала Л.МУХАРСКАЯ.

Она также заверила, что Минздрав ежедневно получает информацию о количестве больных инфекционными заболеваниями. “Ежедневный мониторинг развития инфекционных болезней чрезвычайно важен для предотвращения эпидемий. Он помогает зафиксировать момент резкого роста количества больных”, – сообщила Л.МУХАРСКАЯ.

Заместитель министра здравоохранения Украины, глава оперативного штаба Владимир ЮРЧЕНКО сообщил, что в целом на сегодня с подтопленных территорий госпитализированы 35 больных с диагнозом “кишечная инфекция”.

Он также отметил, что Минздрав достиг договоренности о сотрудничестве с международными экспертами Всемирной организации здравоохранения. “Они предоставят свои выводы и прогнозы относительно эпидемической ситуации на подтопленных территориях в будущем”, – сказал В.ЮРЧЕНКО.