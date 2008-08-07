Тимошенко: мы готовимся к еще большим урожаям, чем в этом году

Правительство упростило процедуру выделения земли под строительство элеваторов для хранения зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Для тех предприятий, которые захотят строить элеваторы в стране, любой формы собственности – государственной, кооперативной – упрощаются все процедуры выделения земли, упрощается разрешительная система на строительство элеваторов, и проценты по кредитам, которые выделяются на строительство элеваторов, полностью будут покрываться за счет бюджета», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что такое решение позволит стимулировать деятельность предприятий, направленную на расширение мощностей по хранению зерна. «Мы готовимся к еще большим урожаям, чем в этом году», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса заявила, что «мы должны для строительства элеваторов сделать «зеленую улицу». Для всех, кто их будет строить».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для активизации строительства элеваторов необходимо упростить процедуру выдачи разрешений и земельных участков для возведения таких объектов. «Упростить нужно до заявки при ее автоматическом учете без права перепрофилирования под другие сооружения», - уточнила она.

Глава правительства поручила Госкомзему, Минэкономики, МинАП и Минприроды подготовить соответствующие предложения в течение трех дней.