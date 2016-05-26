В Одесской области у железной дороги обнаружены 60 снарядов времен войны
12:59, 26 мая 2016Общество
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В Арцизском районе Одесской области возле железной дороги обнаружены 60 артиллеристских снарядов времен Второй мировой войны.
УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 25 мая в 12.03 пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения выезжала в село Великий Кут, где рядом с железнодорожными путями Арциз-Березино, 184 км, обнаружено сосредоточение взрывоопасных предметов.
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Пиротехники провели обследование территории и изъяли артиллерийские снаряды калибра 75 мм – 56 штук, калибра 107 мм – 4 штуки.
Взрывоопасные предметы были транспортированы в безопасное место и уничтожены путем подрыва.
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