В Одесской области у железной дороги обнаружены 60 снарядов времен войны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 25 мая в 12.03 пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения выезжала в село Великий Кут, где рядом с железнодорожными путями Арциз-Березино, 184 км, обнаружено сосредоточение взрывоопасных предметов.

Читайте такжеСнаряд времен Второй мировой взорвался в руках жителя Черкасщины при попытке его разобрать

Пиротехники провели обследование территории и изъяли артиллерийские снаряды калибра 75 мм – 56 штук, калибра 107 мм – 4 штуки.

Взрывоопасные предметы были транспортированы в безопасное место и уничтожены путем подрыва.