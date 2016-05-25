Сестра Савченко: Если Надежду повезут в СИЗО, то сюда приедут добровольческие батальоны

Об этом она сообщила в комментарии журналистам в аэропорту "Борисполь", передает "112 Украина".

"Администрация президента не раз заявляла, и это (обмен - УНИАН) не происходил. На этот раз они решили не заявлять, но это было заранее известно? Это дело наших рук, нас всех, и вас, и прессы, которая держала постоянно градус", - отметила Вера Савченко.

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"Я не знаю куда ее повезут, но точно не в СИЗО, потому что если ее повезут в СИЗО, то сюда приедут добровольческие батальоны", - отметила она. - Радость будет тогда, когда я буду знать, что на борту Надя".

Президент Украины Петр Порошенко, по данным СМИ, уже в аэропорту "Борисполь", прибытие рейса должно состояться в 14:43.