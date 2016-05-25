В аэропорту "Борисполь" ожидают прибытия Савченко

Напомним, окончательная договоренность относительно обмена Савченко на российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева была достигнута в ходе телефонных переговоров в "нормандском формате" во вторник, 24 мая.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Самолет с Савченко на борту ожидают во второй половине дня в аэропорту "Борисполь".

Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже вылетел в Россию.