В центре Киева у бизнесмена отобрали портфель с 200 тыс. евро

Сегодня в центре Киева группа неизвестных лиц, угрожая физической расправою, отобрала у местного предпринимателя портфель, в котором находилось 200 тыс. евро.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, нападение было совершено около 11.05 на ул.Дмитровской возле дома №96/98.

По информации ЦОС, автомобиль BMW, в котором находился предприниматель, остановился на светофоре, и в это время к нему подбежали трое или четверо мужчин (по предварительным данным - выходцев с Кавказа) и, разбив стекло автомобиля, принудили его владельца отдать деньги.

Для розыска и задержания нападающих в столице введен специальный план "Перехват".