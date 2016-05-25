Генпрокуратура: квартиры вьетнамцев в Одессе обыскивали в рамках мероприятий по разоблачению ОПГ
Генеральная прокуратура заявляет, что обыски в квартирах представителей вьетнамской общины в Одессе проводились в рамках мероприятий по разоблачению организованной преступной группировки.
Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается, что Генпрокуратурой совместно с Государственной фискальной службой проводится спецоперация в отношении организованной преступной группировки выходцев из Юго-Восточной Азии, которая действовала на территории Одессы.
«Генеральной прокуратурой Украины под высокопрофессиональной защитой сотрудников Управления активных мероприятий главного оперативного управления ГФС проведена спецоперация в отношении организованной преступной группировки выходцев из Юго-Восточной Азии, которая действовала на территории Одессы», - заявили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что группировка специализировалась на совершении широкого спектра преступной деятельности: нелегальных финансовых операциях, обмене валюты, фальшивомонетничестве, контрабанде подакцизных товаров (алкоголя и сигарет), деликатесных продуктов (икры), незаконном перемещении огнестрельного оружия и наркотических средств, а также подделке документов.
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Как утверждают в Генпрокуратуре, по результатам комплекса проведенных мероприятий из незаконного оборота изъята национальная и иностранная валюта, заготовки поддельных банкнот номиналом по 100 долл. и евро, оборудование для счета денег, детекторы банкнот, 2 автомата системы «Калашников», пистолет и патроны к нему, гладкоствольное полуавтоматическое оружие, около 0,5 кг сильнодействующего наркотического средства, которое, по предварительным оценкам, является героином. Кроме того, изъято большое количество черновой бухгалтерии об обращении многомиллионных сумм валюты, торговле табачными и алкогольными изделиями, содержание которой в настоящее время анализируется, а также поддельные техпаспорта на автомобили и пр.
«При осуществлении следственных действий представителями вьетнамской диаспоры было совершено активное физическое сопротивление с причинением телесных повреждений правоохранителям и повреждением служебного автотранспорта. Нападавших локализовали профессиональными действиями подразделения «физзащиты» Государственной фискальной службы Украины», - заявили в пресс-службе.
В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по установлению круга участников преступной группировки, ведется сбор доказательств их вины. Для этого проводятся следственные и негласные следственные розыскные действия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, потерпевшие и тому подобное.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе представители вьетнамской общины пикетировали здание прокуратуры Одесской области, требуя защитить их права.
23 мая полиция начала проверку обстоятельств массового нарушения общественного порядка во время обысков в жилом комплексе «Лотос» Вьетнамского землячества. В областном главке Нацполиции отметили, что в отдел полиции поступило сообщение о том, что работникам прокуратуры, которые осуществляют оперативные действия в многоэтажном доме на улице Грушевского, мешают неизвестные.
Между правоохранителями и жильцами произошел конфликт: жильцы пытались противодействовать силовикам. Последние применили табельное оружие, жильцы пытались перекрыть дорогу их автомобилям, а также бросались камнями. Как утверждают жильцы «Лотоса», «неизвестные в масках врывались в их квартиры, отобрали все деньги и ценные вещи».
В январе СБУ уже проводила обыски в жилом комплексе Вьетнамского землячества «Лотос». Как рассказали журналистам жильцы «Лотоса», люди в камуфляжной одежде обыскали ряд квартир и якобы «отобрали деньги».