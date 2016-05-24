Погром "Лотоса": в Одессе вьетнамцы пикетируют прокуратуру с требованием прекратить обыски и грабеж в их домах (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 человек собрались на пересечении улиц Пушкинской и Дерибасовской - возле административного здания прокуратуры Одесской области.

Они развернули две огромные красные растяжки: «Прокуратура, пожалуйста, спасите нас!» и «Президент, помогите нам!», а также держат плакаты с аналогичными надписями.

Со слов пришедших, они пострадали от действий правоохранителей, которые вчера проводили обыск в жилом многоэтажном комплексе «Лотос» по улице Грушевского, где проживают представители Вьетнамского землячества.

Пикетчики говорят, что обыски проводили прибывшие из Киева представители правоохранительных органов, предположительно – ГФС и Генеральной прокуратуры.

Следственные действия они назвали грабежом и погромом, утверждая, что у них без основания отобрали сотни тысяч долларов, а также мобильные телефоны и пр.

Протестующие также говорят, что некоторые из них остались без средств к существованию, а их дети «лишились возможности ходить в школу».

К собравшимся вышел заместитель прокурора одесской области Артур Добросердов, пообещавший разобраться в случившемся. Вместе с ним в здание прокуратуры зашла инициативная группа – около 10 человек.

Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-службы прокуратуры Наталья Хорунжая, Добросердов провел встречу с инициативной группой, которая передала в прокуратуру соответствующее письменное заявление протестующих.

«Люди просят защитить их права. Заявление принято, изложенные факты будут проверены и принято соответствующее решение», - сказала Хорунжая.

Как сообщал УНИАН, одесская полиция проверяет обстоятельства массового нарушения общественного порядка во время обысков в жилом комплексе Вьетнамского землячества. В главке Нацполиции в области отметили, что в Хмельницкий отдел полиции поступило сообщение о том, что работникам прокуратуры, которые осуществляют оперативные действия в многоэтажном доме на улице Грушевского, мешают неизвестные. Обыски, в частности, проводились в жилом комплексе «Лотос», где проживают представители Вьетнамского землячества. Установлено, что между правоохранителями и жильцами дома произошел конфликт. В частности, несколько десятков жильцов пытались противодействовать нескольким десяткам силовиков. Последние применили табельное оружие, жильцы пытались перекрыть дорогу их автомобилям, а также бросались камнями.

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Как утверждают жильцы «Лотоса», «неизвестные в масках врывались в их квартиры, отобрали все деньги и ценные вещи».

В январе СБУ уже проводила обыски в жилом комплексе Вьетнамского землячества «Лотос». Как рассказали журналистам жильцы «Лотоса», люди в камуфляжной одежде обыскали ряд квартир, и якобы «отобрали деньги».