В Украине в июле зафиксирована дефляция (обновлено)

Дефляция в Украине, по данным Государственного комитета статистики, в июле составила 0,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров.

Она подчеркнула, что этот показатель является одним из лучших результатов антиинфляционных мер и лучшим показателем за июль за последние 10 лет.

«Если кто-то будет рассказывать, что это стандартные дефляционные месяцы (летние месяцы)… то я держу в руках за последние 10 лет показатели за июль. И могу сказать, что мы дали один из наилучших показателей за все периоды - именно в июле», - заявила премьер, подчеркнув, что в прошлом году инфляция в июле составила 1,4%.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “существенные дефляционные показатели” отмечены в 21 области. Восемь же областей, по ее словам, сработали в этом отношении “небрежно, как попало”.

Среди лучших регионов Ю.ТИМОШЕНКО назвала город Севастополь, где дефляция в июле т.г. составила 2,2%, в Закарпатской области дефляция составила 1,4%, в Луганской области - 1,3%.

В Ивано-Франковской области, отметила премьер, дефляция составила 1,1%. При этом она подчеркнула, что эта область больше всего пострадала от стихийного бедствия, и на сегодняшний момент в области наблюдается снижение цен на строительные материалы.

Среди областей, которые испортили общую инфляционную картину в стране в июле, Ю.ТИМОШЕНКО назвала Хмельницкую область - инфляция 0,5%, Черниговскую - 0,3%, Житомирскую - 0,3%, Киевскую область - инфляция 0,2%. При этом премьер отметила, что в Киеве зафиксирована дефляция 0,5%, в Волынской области - 0,2%, также дефляция в июле зафиксирована в Полтавской, Ривненской и Тернопольской областях.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день нет объективных причин для инфляции в Украине и отметила, что мировые цены на нефть постепенно снижаются.

По словам премьера, причинами инфляции является недостаточная работа руководителей областей в этом направлении.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что если ситуация будет развиваться таким же образом, то в августе в Украине также можно ожидать дефляцию.

Кроме того, премьер отметила, что если в каком-то регионе в августе на фоне общей дефляции будет отмечена инфляция, то “будут поданы документы на отставку”.

“Это я обещаю в присутствии правительства и средств массовой информации. Хватит так относиться к стране”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. В Украине в июне к маю 2008 года рост инфляции составил 0,8%, в июне т.г. к июню 2007 года - 29,3%.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-июнь 2008 года (к декабрю 2007 года)) рост потребительских цен составил 15,5%. Индекс потребительских цен за январь-июнь 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 26,4%.

Кабинет министров Украины постановлением от 5 июля 2008 года №602 опять изменил прогнозные макропоказатели на 2008 год. В частности, правительство изменило прогноз номинального ВВП с 956,8 млрд. грн. на 959,2 млрд. грн., прогнозный показатель инфляции ухудшен с 15,3% на 15,9%.

Всемирный банк (ВБ) увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.