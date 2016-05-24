В Днепре могут запретить российский шансон в общественных местах

Автор обосновывает свою идею тем, что "молодое поколение из-за шансона деградирует", передает Dnepr.info.

По состоянию на 18:00 петицию поддержали 29 человек. Для того, чтобы ее рассмотрел мэр Днепра, нужно 900 голосов. До конца сбора подписей осталось 29 дней.

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