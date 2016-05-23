Возмущенные обысками в квартирах вьетнамцы пикетировали Одесскую ОГА (видео)

ОБ этом сообщает телеканал "Первый городской".

По словам вьетнамцев, на руках у правоохранителей не было должных документов на обыск, кроме того, из их квартир были полностью изъяты все найденные наличные средства. Из других квартир пропали документы и дорогой алкоголь. Отмечается, что правоохранители взламывали двери жилищ с помощью молотков.

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Иностранцы заявляют, что сотрудники налогового ведомства избивали людей, в частности, от их рук пострадал 65-летний вьетнамец.

Возмущенные вьетнамцы перекрыли улицу возле жилого дома, а затем пришли с пикетом к Одесской ОГА.