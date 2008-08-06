Ющенко ввел в действие решение СНБО об угольной промышленности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 мая т.г. «О состоянии и перспективах развития угольной промышленности и неотложных мерах по повышению безопасности труда в этой отрасли».

Решение введено в действие указом Президента № 685/2008 от 5 августа.

Согласно документу, СНБО признал нынешнее состояние промышленной безопасности в угольной промышленности государства и охраны труда шахтеров неудовлетворительным, а существующую систему государственного управления, координации и регулирования отношений между субъектами хозяйствования в этой отрасли неполной мерой отвечающей интересам обеспечения энергетической безопасности государства.

В частности, Совет обращает внимание на непропорциональность введения в эксплуатацию новых мощностей в угольной промышленности уровню их выбывания и закрытия. Также СНБО констатирует низкие темпы модернизации и переоснащения угольного производства и неэффективное использование государственных средств для развития отрасли.

В этой связи СНБО поручил Кабинету министров Украины обеспечить до конца третьего квартала 2008 года разработку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов о:

- особенности ликвидации предприятий угольной и горнодобывающей отрасли;

- принципах функционирования рынка угля, предусмотрев, в частности, внедрение продажи угольной продукции на биржевых торгах, определение правил и специфики заключения биржевых контрактов, внедрение открытых аукционов по продаже угольной продукции;

- метане угольных месторождений, предусмотрев, в частности, мероприятия по стимулированию привлечения инвестиций для дегазирования угольных пластов, добычи и использования газа метана;

- внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» относительно исключения из сферы действия данного закона отношений, связанных с осуществлением государственного надзора в сфере промышленной безопасности, охраны труда, обращения со взрывными материалами промышленного назначения и горного надзора;

- внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о труде и об охране труда, о недрах, нормативные акты о хранении, использовании и учете взрывных материалов в отраслях промышленности и на объектах, подконтрольных органам специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда;

- внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли за собой потерю работоспособности», предусмотрев, в частности, обязанность работодателя в случае допущения чрезвычайных ситуаций техногенного характера государственного уровня (аварий), которые привели к гибели людей или ухудшению их здоровья, возместить в порядке обратного требования (регресса) расходы Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, совершенствование механизма экономического стимулирования работодателей для обеспечения промышленной безопасности;

- особенностях приватизации угледобывающих предприятий, предусмотрев, в частности, механизмы привлечения негосударственных инвестиций и обеспечения сдерживания инвесторами угледобывающих предприятий условий договоров купли-продажи объектов приватизации, согласованных объемов участия в обеспечении топливно-энергетического баланса государства;

- особенностях государственной поддержки угольной промышленности, предусмотрев, в частности, урегулирование процедуры финансовой санации и совершенствование механизма государственного субсидирования угледобывающих предприятий государственного сектора с учетом норм и требований ВТО и ЕС;

Кроме того, Кабмину поручено, обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины законопроектов, направленных на повышение престижности шахтерского труда, а также уточнить Концепцию реформирования угольной отрасли, одобренную распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 мая 2008 года № 737-р.

В частности СНБО предлагает Кабмину предусмотреть в Концепции:

- проведение на протяжении трех месяцев инвентаризации угледобывающих предприятий с целью определения перспективных и неперспективных шахт;

- внедрение комплекса ресурсообеспечивающих мероприятий по последующей реструктуризации угольной промышленности (закрытие бесперспективных и реконструкция, модернизация и техническое переоснащение перспективных шахт, строительство новых рентабельных шахт) и обеспечение прозрачности этого процесса;

- мероприятия по государственной поддержке угледобывающих предприятий, которые остаются в государственной собственности, предусмотрев, в частности, коренное технологическое обновление их основных фондов и оборудование современными системами безопасности;

- упорядочивание социальных льгот и гарантий для работников угольной промышленности с четким определением ответственности государства и работодателей.

Кроме того, правительству поручено до 15 сентября представить СНБО отчет о результатах работы правительственных комиссий по расследованию причин и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые произошли на шахтах за последние полгода, и о внедренных Кабинетом министров Украины комплексных мероприятий по устранению причин возникновения таких аварий.

Также правительству совместно с Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Львовской областными государственными администрациями рекомендовано отработать вопрос относительно детенизации деятельности по добыче угля на выходах пластов («копанки») и упрощения процедур получения документов разрешительного характера на осуществление такого вида деятельности, в том числе получения соответствующей геологической информации.