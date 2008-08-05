На украинской границе с Молдовой не работают 6 пунктов пропуска

На украинской границе с Молдовой не работает 6 пунктов пропуска.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, в настоящее время не работает 5 пунктов пропуска речного сообщения Могилев-Подольского пограничного отряда и международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Маяки – Паланка» (Белгород-Днестровский отряд), где затоплена дорога.

Закрыто движение транспорта транзитом на направлении «Маяки – Удобное». Пропуск транспортных средств через границу (кроме грузовых) производится в направлении «Удобное (Украина) – Паланка (Республика Молдова) – Удобное (Украина)». Пропуск грузового транспорта проводится через пункт пропуска «Староказачье».

По состоянию на 5 августа на участке Белгород-Днестровского пограничного отряда (Одесская область) возле пункта пропуска «Маяки» и отдела пограничной службы «Ясски» продолжается подъем воды.

В то же время постепенно стабилизируется паводковая ситуация на участках Чопского, Мукачевского и Могилев-Подольского отрядов.

Остаются подтопленными 72 пограничных знака, инженерные заграждения, повреждены участки и мосты, которые обеспечивали движение к 4-м подразделениям Мостисского и Черновицкого пограничных отрядов. В некоторых подразделениях отсутствует водо- и электроснабжение.

В целом сумма нанесенного пограничной инфраструктуре ущерба, по предварительным подсчетам, превысила 5 млн. грн. Первый миллион гривен компенсации пограничники уже получили.