"Сигаретный дипгруз": к контрабанде причастно посольство Украины в Словакии - СМИ (видео)

12:16, 23 мая 2016
Общество
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К попытке незаконной перевозки через границу сигарет на более чем 600 тысяч гривень причастны сотрудники посольства в Словакии.

До Угорщини під виглядом дипвантажу везли цигарок на понад півмільйона / ДПСУ

К организации попытки перевозки через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией партии сигарет под видом дипломатического груза причастно посольство в Словакии. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Закарпаття онлайн".

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По информации издания, речь идет о сотрудниках консульства Украины в Словацкой Республике.

Как сообщалось, в пункте пропуска на границе с Венгрией в автомобиле, которым управлял водитель с диппаспортом, обнаружили груз сигарет на сумму свыше 600 тысяч гривень.

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