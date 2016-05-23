"Сигаретный дипгруз": к контрабанде причастно посольство Украины в Словакии - СМИ (видео)
12:16, 23 мая 2016Общество
756 1
К попытке незаконной перевозки через границу сигарет на более чем 600 тысяч гривень причастны сотрудники посольства в Словакии.
Под видом дипгруза везли сигарет более чем на полмиллиона / ГФС
К организации попытки перевозки через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией партии сигарет под видом дипломатического груза причастно посольство в Словакии. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Закарпаття онлайн".
Читайте также"Чонгар" на границе Херсонской области с оккупированным Крымом восстановил работу
По информации издания, речь идет о сотрудниках консульства Украины в Словацкой Республике.
Как сообщалось, в пункте пропуска на границе с Венгрией в автомобиле, которым управлял водитель с диппаспортом, обнаружили груз сигарет на сумму свыше 600 тысяч гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter