Партию георгиевских ленточек пытались завезти из оккупированного Крыма в Киев

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

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«При проверке в контрольном пункте въезда/выезда «Каланчак» автомобиля «Хюндай» украинской регистрации обнаружили 24 георгиевских ленты. Водитель, гражданин Украины, который направлялся в Киев, объяснил, что он забыл их выложить и по собственной инициативе уничтожил их», – говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что более крупную партию георгиевских ленточек пытались провезти на временно оккупированную часть Донбасса. Почти полтысячи ленточек были обнаружены у двух жительниц Луганской и Харьковской областей на контрольном пункте въезда/выезда «Зайцево».