Милиция задержала трех похитителей сотрудника УБОП Ерохина

Милиция задержала трех похитителей сотрудника Управления борьбы с организованной преступностью Романа ЕРОХИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел Украины сообщил заместитель главы МВД Украины Владимир ЕВДОКИМОВ.

По его словам, «преступники разоблачены. Все они взяты под стражу». В то же время В.ЕВДОКИМОВ отметил, что установление организатора этого преступления продолжается. «По последнему участнику работа продолжается», - сказал он.

Как сообщалось ранее, в конце июля в Киеве пропал без вести бывший заместитель Донецкого УБОП, в настоящее время начальник подразделения борьбы с незаконной конвертацией денежных средств УБОП Украины Роман ЕРОХИН.

11 августа министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что к заказу похищения Р.ЕРОХИНА причастны отдельные депутаты украинского парламента.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, Р.ЕРОХИН работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением конвертационных центров. Он вышел на один из крупных конвертационных центров, который функционировал при одном из финансовых учреждений Донецкой области. В результате, в феврале, отдельные личности, которые устанавливаются, а некоторые из них разыскиваются, «заказали» В.ЕРОХИНА. Один из исполнителей преступления явился в МВД с повинной и таким образом было установлено, что перед похищением в Р.ЕРОХИНА было сделано три выстрела - один в ногу и два в живот. После того как пострадавший потерял из-за болевого шока сознание, он был вывезен в лес в один из районов Киевской области.

По словам министра, сейчас милиция не имеет оснований утверждать, что Р.ЕРОХИН убит, а потому уголовное дело возбуждено по факту его похищения. И если удастся раскрыть это преступление, установить заказчиков и организаторов, то тогда, по убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, можно будет выяснить систему формирования списков во время последних выборов, что приведет к очищению украинского политикума.