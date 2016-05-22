Новобранцы полицейской академии сначала будут служить в патрульной полиции - Деканоидзе

Все новобранцы полицейской академии обязательно сначала будут служить в патрульной полиции.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила сегодня после церемонии запуска работы патрульной полиции в трех городах Луганской области – Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

"Мы планируем запускать полицейскую академию. Я скажу вам один маленький секрет: все люди, новобранцы, которые будут учиться в полицейской академии, – они будут проходить через патрульную полицию", – отметила Деканоидзе.

Она также заверила, что у новых патрульных совершенно другой подход, потому что они ориентируются на общество. Даже несмотря на критику, когда общество будет видеть нормальный патруль и участковых, которые ориентированы на людей, оно поймет концепцию изменений в Нацполиции.

По словам главы ведомства, сегодняшние изменения являются духом реформы и концепцией построения Национальной полиции Украины, хотя при этом есть ошибки и проблемы.

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"Каждую минуту мы эти проблемы обсуждаем. Но самое главное, что никто не собирается опускать руки", – отметила Деканоидзе, добавив, что сейчас ведомство должно как можно скорее идти вперед и делать большую реформу в уголовном блоке и ведомственном образовании.