В трех городах Луганской области появилась патрульная полиция (фото)

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, 18 патрульных экипажей выйдут на патрулирование улиц города.

В НПУ отметили, что в торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, народный депутат Украины Мустафа Найем, руководство Главного управления Национальной полиции в Луганской области, представители ВСУ, силовых структур и исполнительной власти.

По словам Авакова, главная задача полиции – соответствовать доверию и ожиданиям общества.

"Сегодня вечером вы впервые выйдете на патрулирование улиц ваших городов. С этого дня вы будете служить этим людям: там, где нужно – помогать, там, где нужно – быть суровыми. Но главное – это обеспечить спокойствие и порядок», – сказал Аваков.

Он призвал жителей Северодонецка доверять новым полицейским и поддержать их.

"Доверяйте им. Помогайте им, и они будут отвечать вам тем же», – сказал "министр, добавив, что вскоре в нескольких городах будет объявлен дополнительный набор в местную полицию.

Северодонецк. На площади приняла присягу Новая патрульная полиция!

Шаг за шагом!

Мариуполь - 30 мая! pic.twitter.com/KbTr0x9hsL — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 22, 2016

По словам Деканоидзе, тот факт, что новая патрульная полиция теперь есть в Луганской области – это очень большой труд многих людей.

"Это труд нашей команды, которая занималась и занимается уже год. И мы добились того, что сегодня в этом городе, уважаемые горожане, стоит новая полиция", – подчеркнула Деканоидзе.

Она отметила, что новая полиция – это не только "новая форма, новая концепция, красивые машины и мигалки". "Это – абсолютно новые люди, которые служат украинскому народу", – подчеркнула глава НПУ, призвав каждого работника Национальной полиции хорошо подумать, прежде чем совершить что-то недостойное.

"Главное, что вы, я надеюсь, совершенно другие. Вы – да, возможно без опыта, возможно – с ошибками, но должны работать всегда сердцем и мудро", – сказала Деканоидзе

В Нацполиции отметили, что набор в ряды патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного начался 29 октября 2015 года. Служить изъявили желание 1495 кандидатов. Конкурс составил 10 человек на место, почти 20% работников подразделения – женщины. Среди патрульных – 20 участников боевых действий в зоне АТО. Обязанности начальника Управления будет временно исполнять лейтенант полиции Андрей Богуш.

Напомним, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное стали 28-м, 29-м и 30-м городами, соответственно, где заработала новая патрульная полиция.