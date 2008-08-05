В зону бедствия прибыла автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом

Автоколонна МЧС России доставила в Ивано-Франковск гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения жителей Прикарпатья, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Управление информации МЧС РФ.

"Сегодня ночью 12 грузовых автомашин с символикой российского МЧС прибыли в Ивано-Франковск. Они привезли 54,5 тонны гуманитарного груза", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что в пострадавшие от стихии районы доставлены электростанции, сварочные аппараты, бензопилы, палатки, посуда и мотопомпы, одеяла.

Для Украины это будет уже не первая партия гуманитарного груза из Москвы. Вечером 1 августа во Львов транспортный самолет МЧС России Ил-76 доставил 40 тонн гуманитарной помощи - это продовольствие, в том числе детское питание, и питьевая вода.

В МЧС отметили, что еще одна автоколонна с гуманитарной помощью из России сегодня к вечеру прибудет в Молдове, также пострадавшую от катастрофического наводнения. Для населения этой страны будет доставлено 50,7 тонн необходимых гуманитарных грузов.

Как сообщал УНИАН, помощь Украине в преодолении последствий наводнения уже предоставили пять стран: Республика Польша, Литовская Республика, Российская Федерация, Чешская Республика, Венгерская Республика.