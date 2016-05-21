Зампрокурора Киевской области Колесника взяли под стражу на 2 месяца
03:14, 21 мая 2016Общество
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Заместителя прокурора Киевской обл. Александра Колесника взяли под. стражу на 2 месяца.
Колесника взяли под стражу на 2 месяца / kobl.gp.gov.ua
Об этом сообщает 112 Украина.
Соломенский райсуд арестовал Колесника на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 5,5 млн грн, в то время как НАБУ просило назначить залог в размере 300 млн грн, именно в такую сумму оценивается убыток, нанесенный государству Колесником.
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Колесник свою вину не признал, как и его защитники. После консультаций адвокаты намерены подать апелляцию.
Как сообщал УНИАН, по делу о хищении 30 тысяч тонн сахара задержан заместитель прокурора Киевской области.
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