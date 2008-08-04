Екатерина Ющенко: уровень медпомощи - приоритетная задача для моего мужа

Председатель Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО получила международную награду компании «MaxWell» в сфере общественного здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в этой компании, Е.ЮЩЕНКО удостоилась награды за свою работу по улучшению состояния здоровья украинских детей и женщин.

Вручил награду один из основателей, президент и генеральный директор MaxWell Biocorporation, доктор Кеннет АЛИБЕК во время открытия симпозиума «ХXI век: фармацевтическое производство, научные исследования в области здравоохранения и предоставления медицинских услуг в странах СНГ на современном этапе», организованного MaxWell USA в Вашингтоне 28 мая 2008 года.

От имени Е.ЮЩЕНКО награду получил Посол Украины в США Олег ШАМШУР. Компания MaxWell Biocorporation вручает эту награду международной общественной организации или лицу, которое внесло выдающийся вклад в улучшение здоровья населения и продемонстрировало активность в решении вопросов общественного здравоохранения.

В компании отмечают, что благодаря своим достижениям в качестве председателя Международного благотворительного фонда «Украина 3000», приложенным усилиям в интересах украинских детей, а также содействию в улучшении диагностики и лечения рака молочной железы на ранней стадии среди украинских женщин, Е.ЮЩЕНКО стала первой, кто получил такую награду.

«Достижение более высокого уровня медицинской помощи в Украине является приоритетной задачей для моего мужа, Президента Виктора ЮЩЕНКО, и для фонда «Украина 3000». В сфере здравоохранения в Украине происходит процесс перемен и улучшения, однако оно все еще нуждается в реформации, инвестировании и обучении специалистов для достижения уровня европейских стандартов», - написала Е.ЮЩЕНКО в письме к доктору К.АЛИБЕКУ.

В своем письме она также высоко оценила инвестирование MaxWell Biocorporation в развитие украинского сектора здравоохранения и усилия компании по обеспечению украинцев доступными, высококачественными фармацевтическими продуктами и медицинскими услугами.

*** MaxWell Biocorporation - международная медицинская и фармацевтическая компания, расположенная в США и имеющая собственные дочерние компании и филиалы в Соединенных Штатах и Украине. Компания MaxWell ориентирована на лечение онкологических, кардиологических, хронических, инфекционных и аутоиммунных нарушений и заболеваний путем разработки, производства и введения в клиническую практику сложных, высококачественных, но при этом доступных биофармацевтических генериков и химико-фармацевтических лекарственных средств, а также применения новейших диагностических и терапевтических методов.