На мысе Фиолент в Севастополе погиб российский турист
12:18, 04 августа 2008Общество
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Мужчине было 33 года
В Севастополе, на мысе Фиолент погиб турист из России.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, мужчина 1975 года рождения получил смертельную травму в результате прыжка со скалы в море.
На место оперативно прибыли альпинисты дислоцированного в городе горного поисково-спасательного взвода МЧС, которые с помощью спецснаряжения подняли тело и передали работникам милиции.
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