На мысе Фиолент в Севастополе погиб российский турист

В Севастополе, на мысе Фиолент погиб турист из России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, мужчина 1975 года рождения получил смертельную травму в результате прыжка со скалы в море.

На место оперативно прибыли альпинисты дислоцированного в городе горного поисково-спасательного взвода МЧС, которые с помощью спецснаряжения подняли тело и передали работникам милиции.