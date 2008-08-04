Скоро больных СПИДом в Украине некому будет лечить - эксперт

В столице Мексики в воскресенье началась международная конференция по вопросам борьбы со СПИДом. По данным ООН , Украина принадлежит к странам, где эта болезнь распространяется особенно быстро. Ежегодное число новых инфицированных ВИЧ выросло вдвое с 2001 года.

Украина неэффективно борется из ВИЧ/СПИДом. Это признают сами властьимущие. На этот год для преодоления болезни из госбюджета выделено 108 миллионов гривен. Однако лишь 10% использовано на нужды больных. За это президент Ющенко критикует правительство. Он сетует, что в Украине не существует единой системы координации действий правительственных и неправительственных организаций, а также адекватной медпомощи инфицированным и больным СПИДом. Председатель Всеукраинского врачебного общества Станислав Нечаив удивлен, почему власть считает что проблему ВИЧ/СПИДа можно решить исключительно деньгами. «В первую очередь нужно сдерживать миграционные процессы. Потому что сколько денег не выделяй, как можно решить эту проблему, когда к нам едут ВИЧ-инфицированные? Как деньгами можно решить проблему наркомании? Хотя у нас много средств выделяют на борьбу из ВИЧ/СПИДом, но они не доходят до пользователя», - считает Нечаив. По его словам, вскоре больных СПИДом в Украине некому будет лечить, поскольку из-за анонимности медики подвергаются опасности инфицирования. Это, по мнению председателя Всеукраинского врачебного общества, не принимает во внимание государство.

Немецкая волна