В Украине темпы распространения ВИЧ продолжают расти

В ряде ключевых стран, в том числе Китае, Российской Федерации и Украине темпы распространения ВИЧ продолжают расти.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, об этом говориться в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), которая была вчера презентована в штаб-квартире ООН.

В частности, в Украине темпы распространения ВИЧ в два раза выше, чем в 2001 году.

В Восточной Европе и Центральной Азии число ВИЧ-инфицированных детей и взрослых достигло 1,5 млн. человек, причем почти 90% из них - жители России (69%) и Украины (29%). С 2001 года этот показатель возрос вдвое. Тогда носителями смертельного вируса были 650 тыс. человек.

В 2007 году в этом регионе около 110 тыс. человек заразились вирусом иммунодефицита. В том же году 58 тыс. погибло от связанных со СПИДом заболеваний.

В тоже время в докладе отмечается, что меры по профилактике ВИЧ привели к сокращению числа новых инфекций и снижению смертности от этого заболевания, но остановить наступление СПИДа пока не удалось.

Как сообщил, исполнительный директор ЮНЭЙДС Питер ПИОТ, число новых случаев инфицирования сократилось с 3 млн. в 2001 году до 2,7 млн. в 2007. Сократилось и число новых инфекций среди детей.

«На каждых двух людей, которые получают доступ к антиретровирусным препаратам, приходится пять новых инфицированных. Так что пропасть между теми, кто нуждается в лечении, и теми, кто его уже получает, увеличивается. И для того, чтобы остановить эту эпидемию, нам придется активизировать наши профилактические меры», - отметил П.ПИОТ.

В докладе указывается, что с целью предотвращения передачи вируса от матери к ребенку, ряд стран, в том числе Беларусь, Куба, Грузия, Молдова и Российская Федерация обеспечили антиретровирусными препаратами более 75% ВИЧ-инфицированных беременных женщин.