В оккупированном Крыму отменили действовавший с ноября прошлого года режим ЧС

Данное поручение подписал так называемый глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

"Отменить режим ЧС техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму не справляются с последствиями энергоблокады, разъяренный Аксенов отчитал штабы по ЧСНапомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок, происходят частые аварии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".