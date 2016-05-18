В оккупированном Крыму отменили действовавший с ноября прошлого года режим ЧС

12:36, 18 мая 2016
Общество
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В аннексированном Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в ноябре 2015 года после прекращения поставок электрики из Украины.

REUTERS

Данное поручение подписал так называемый глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

"Отменить режим ЧС техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму не справляются с последствиями энергоблокады, разъяренный Аксенов отчитал штабы по ЧСНапомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок, происходят частые аварии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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