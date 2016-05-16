"Это фантастическая победа": Порошенко присвоил Джамале звание народной артистки

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Это фантастическая победа. Ты сделала счастливыми огромное количество людей", - сказал президент, вручая артистке почетную награду во время встречи.

Порошенко подчеркнул, что ее победа в настоящее время имеет чрезвычайное значение как для украинского народа в целом, так и для крымских татар в частности. Ведь теперь о трагической истории крымскотатарского народа 72-летней давности и аннексию Крыма сегодня, события в Украине знают и говорят не только дипломаты, но и обычные люди.

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"Фактически на поддержку Украины поднялся весь мир и сегодня приятно, что это не просто поддержка абстрактной Украины, а поддержка Украины и Крыма, крымских татар. Твоя песня, которая рассказывает об истории твоей бабушки, ее маленькую дочь, историю твоего народа - это все так цепляет за сердце, что ты просто не можешь не поддержать, не проголосовать, не стать участником большого процесса освобождения Крыма", - сказал президент отметил, что также, вместе с женой и семьей, смотрел трансляцию финала и болел за Джамалу.

По убеждению главы государства, все это будет способствовать более быстрому возвращению украинского суверенитета на полуостров. "Могу сказать, что ты сделала огромный вклад в то, чтобы сейчас вопрос Крыма был снова на первых страницах", - подчеркнул Порошенко, обращаясь к Джамале.

Президент также сообщил, что поручил Министерству иностранных дел поставить перед ЮНИСЕФ вопрос о присвоении Сусанне Джамаладиновой почетного звания Посла доброй воли ЮНИСЕФ. "Я считаю, что трудно найти более достойного человека, чем ты", - сказал Порошенко, обращаясь к Джамале.

"Это с одной стороны будет пропагандировать вопросы решения проблем детей, вопросы миграции, а с другой стороны - напоминать о том, что нам надо решать и возвращать Украине Крым, возвращать дом всему крымскотатарскому народу и особенно значимо, что это происходит накануне 72-й годовщины депортации, событий 1944 года. Все это очень знаково", - резюмировал глава государства, еще раз поздравляя артистку с победой.

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Джамала со своей стороны отметила, что для нее чрезвычайно приятно получить награду и признание. "Я написала эту песню видимо потому, что просто не могла молчать, потому что очень долго эта история была покрыта страшными обидами в сторону крымскотатарского народа, а теперь еще и украинцев. Мне хотелось сказать правду", - сказала певица.

"Почему это сработало, почему так Европа отреагировала? Потому, что когда ты говоришь правду - правдивым голосом и через истинную музыку, это действительно нет шанса быть не понятым. Музыка имеет чрезвычайное влияние на человечество", - отметила Джамала.

"Когда я ехала, я всегда говорила - я хочу победы для Украины, именно для народа. Потому что мы заслуживаем. У нас в последнее время было столько страданий, мне хотелось принести какую-то радость украинским людям", - отметила Джамала и добавила, - "я всегда делала то, во что верила".

Как сообщал УНИАН, представительница Украины Джамала победила на "Евровидении-2016" в Швеции с песней "1944". На втором месте оказалась Австралия, на третьем - Россия.