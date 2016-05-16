Джамала рассказала, чем будет заниматься после Евровидения-2016

Джамала была поражена тем, как украинцы встретили ее в "Борисполе", передает ТСН.

Работники аэропорта рассказали, что такого количества встречающих здесь еще не видели. Несколько сотен человек пришли с цветами, плакатами и флагами, а в терминале звучали гимны Украины и крымскотатарского народа.

"Ой, понравилось это ничего не сказать – я просто очень впечатлена таким вниманием. Дети, цветы. Боже, я не знала что мне сказать, я просто могла только плакать", - поделилась Джамала впечатлениями от теплой встречи.

Сразу после приезда у певицы скромные планы - разобрать вещи и отоспаться. А после этого приступает к привычной работе.

Читайте такжеЕвровидение-2017: СМИ рассказали, каких ошибок прошлого в проведении конкурса должна избежать Украина

"Потому что действительно не было возможности поспать так по-настоящему. И завтра уже будем начинать планировать концерт, который состоится 24-го мая", - говорит победительница Евровидения.

Напомним, украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016 с авторской композицией "1944". Она получила 534 балла - от жюри и в результате голосования зрителей из стран-участниц. Россия, от которой выступал Сергей Лазарев и которому букмекеры прогнозировали первое место, разместился на третьей строчке с количеством баллов в 491. Второе место заняла Даме Им из Австралии. Она получила 511 баллов.