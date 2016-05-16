В Швеции предложили Украине помощь в организации Евровидения-2017

Об этом шла речь во время встречи в Стокгольме с министром культуры Украины Евгением Нищуком, сообщает пресс-служба Минкульта в Facebook.

Она еще раз поздравила Украину с победой на Евровидении-2016 и предложила всестороннюю помощь в организации на должном уровне конкурса, который, согласно правилам, в следующем году состоится в Украине.

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Шведский министр выразила готовность к сотрудничеству и сообщила, что Швеция готова направить в Украину своих специалистов для внедрения в украинских реалиях их нововведений, которые уже получили положительную оценку.

«Я, конечно, как министр, поддерживаю музеи и театры, но также мы на государственном уровне поддерживаем независимых артистов, активную общественность. Даже таких, которые могут нас критиковать. Иногда это может касаться даже их выживания или создания условий для творчества. Такая поддержка для них временами очень важна, нам же, как государственному органу, это дает возможность расширить наши диапазоны сотрудничества, а искусству - быть еще более широко распространенным», - отметила Алис Ба Кунке.

Также шведский министр выразила свою обеспокоенность в связи с событиями на востоке Украины и активизацией работы спецслужб определенных стран, которые всячески пытаются дискредитировать Украину.

Как сообщал УНИАН, в финале песенного конкурса «Евровидение-2016», который состоялся в субботу в Стокгольме, победу одержала представительница Украины Джамала с песней «1944».

О желании принять у себя Евровидение-2017 уже заявили три украинских города: Киев, Одесса и Днепропетровск.