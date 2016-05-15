Чубаров: Победа Джамалы на "Евровидении-2016" приближает освобождение Крыма
Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил всех граждан Украины и ее сторонников с победой Джамалы в песенном конкурсе «Евровидение 2016», который завершился в столице Швеции в ночь на воскресенье, и поблагодарил всех, кто отдал свой голос за нее.
Об этом он написал на свое странице в Facebook.
«От имени Меджлиса крымскотатарского народа поздравляю всех граждан Украины и наших многочисленных друзей в других странах с блестящей победой Джамалы на Евровидении. Мы стали свидетелями невероятно огромного количества истинных ценителей таланта Джамалы, сторонников независимой Украины, союзников крымскотатарского народа», - написал Чубаров.
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Особую благодарность он выразил за десятки и десятки тысяч голосов в поддержку Джамалы, направленных соотечественниками из временно оккупированного Россией Крыма».
«В один из прекрасных дней мы обязательно соберемся все вместе в свободном от российских оккупантов Крыму, в древнем и славном Бахчисарае! Сегодня для этого дня сделан еще один важный шаг!», - добавил Чубаров.
Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала с песней «1944» победила в финале песенного конкурса «Евровидение 2016», который проходил в субботу в Стокгольме. По результатам голосования национальных жюри стран-участниц Евровидения-2016 и SMS-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла.