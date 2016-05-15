Джамала сегодня возвращается в Украину
10:08, 15 мая 2016Общество
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Украинская певица Джамала, которая победила на конкурсе "Евровидение-2016", сегодня возвращается в Украину.
REUTERS
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Она прибудет в аэропорт "Борисполь" в 18:35.
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Напомним, представительница от Украины Джамала получила первое место в финале "Евровидения-2016", второе место заняла певица Дэми Им от Австралии. Третье место получил российский певец Сергей Лазарев.
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