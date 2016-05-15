Джамала сегодня возвращается в Украину

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Она прибудет в аэропорт "Борисполь" в 18:35.

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Напомним, представительница от Украины Джамала получила первое место в финале "Евровидения-2016", второе место заняла певица Дэми Им от Австралии. Третье место получил российский певец Сергей Лазарев.