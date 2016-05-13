В районах массовой добычи янтаря полиция открыла 4 станции, признает запуганность людей Нацгвардией

Как сообщает Главное управление полиции в Ривненской области, новые полицейские станции должны стабилизировать ситуацию с нелегальной добычей янтаря и ростом преступности в отдаленных селах.

Действовать они будут в Рокитновском, Владимирецком и Дубровицком районах.

"Отныне эти правоохранители будут работать в пораженных янтарной лихорадкой полесских селах. Полицейские будут общаться с подозрительными лицами и следить за общественным порядком. Жить они также должны среди селян. К пилотному проекту в трех янтарных районах Ривненщины привлекли проверенных офицеров", - сказано в сообщении.

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В то же время, как отмечают правоохранители, их новшеством довольны не все.

"В Ельном Рокитновского района и Перебродах, что на Дубровиччине, жители с пониманием отнеслись к соседству с полицией, а вот в Старом Селе, что в Рокитновском районе, и в Воронках на Владимиреччине этим возмутились. В последнем случае люди даже организовали сход села. Они объясняют полиции, что преступников среди них нет, да и благодаря янтарю дворец себе никто не построил", - рассказали в полиции.

Вместо создания полицейской станции жители Воронков просят дать деньги на дорогу, школу и сельсовет, которые находятся в аварийном состоянии. Мол, если здесь жить станет лучше, то и закон никто не будет нарушать.

"После длительных переговоров стороны наконец нашли взаимопонимание", - сказано в сообщении.

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По словам Воронковского сельского головы Леонида Хомича, было принято решение, чтобы работали два участковых, но без поселения, чтобы приезжали, выполняли свои обязанности, "ведь люди отказываются, не доверяют на сегодняшнее время".

"Люди остерегаются, чтобы в их села не пришла Нацгвардия. Впрочем, руководство полиции успокоило, уверяя, что спецназовцы должны не наказывать, а защищать", - говорится в сообщении.

"Задачу, которую мы перед собой ставили, выполнили. Громада всех сел нас встречала, она удивлена, напугана. Они никогда не думали, что власть придет и станет предоставлять им полицейские услуги. Большинство пользовалась слухами, что мы будем унижать их свободы, но в разговоре и на повышенных тонах, и на пониженных, мы доказали свое мнение", - цитирует пресс-служба начальника полиции Ривненской области Сергея Князева.