На Волыни уволился чиновник мэрии, сыновья которого присягнули на верность оккупантам в Крыму

Как сообщил корреспонденту УНИАН городской голова Владимира-Волынского Петр Саганюк, сегодня, 12 мая, к нему с требованием уволить Здиховского с должности начальника управления обратились члены общественной организации участников АТО. Саганюк сообщил им, что заявление об увольнении чиновника было подписано еще накануне, 11 мая.

По его словам, Здиховский обратился с просьбой освободить его по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Заявление Саганюк сразу удовлетворил.

Как сообщили 11 мая СМИ Владимира-Волынского, Здиховский провел пресс-конференцию для местных журналистов, во время которой прокомментировал информацию, распространенную в интернете депутатом Волынского облсовета Константином Зинкевичем, что двое сыновей чиновника весной 2014 года в Крыму присягнули «на верность Путину».

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В частности, Здиховский сказал, что сам был свидетелем тех событий на полуострове и в подобную ситуацию попали сотни семей. Он сообщил, что в части, в которой служили его сыновья, до 19 марта 2014 года висел украинский флаг, потом его спустили.

«Они ждали, что государство вспомнит о них, что будет организован специальный коридор для выезда на (материковую) Украину, транспорт. Но этого никто не сделал. Тогдашняя власть решала свои насущные вопросы. От них просто отказались. Объявили предателями», - отметил Здиховский.

По его словам, затем военным предложили неприемлемые условия, поэтому его сыновья решили не оставлять семьи и нажитое имущество.

Одновременно Здиховский заверил, что любит свою страну Украину, но и любит своих сыновей, от которых не откажется.