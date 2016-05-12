СМИ рассказали, как украинцы обосновываются в Польше и заполняют пробелы на ее рынке труда

Их количество постоянно растет: число студентов из Украины за последние годы выросло в семь раз, а заробитчан — в 2,5 раза, говорится в статье "Нового времени".

Как рассказала Беата Шидло, премьер-министр Польши, по сравнению с докризисным 2013 годом в 2015-м число украинцев, получивших право на временное или на постоянное проживание в Польше, выросло в четыре раза. В частности, количество выданных в прошлом году поляками разрешений на временное проживание составило 35,2 тыс., а постоянных — 6,4 тыс. Общее число украинцев по состоянию на 2015 год с учетом постоянно живущих, сезонных рабочих и студентов достигло 1 млн человек.

Отмечается, что в польском правительстве гостям из Украины рады. Для привлечения трудовых мигрантов, специалистов и студентов здесь запускают все новые программы лояльности.

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Цель официальной Варшавы проста: заполнить пробелы на собственном рынке труда и образования, сформировавшиеся после присоединения к ЕС и, как следствие, массовой миграции поляков в Западную Европу.

Работа в Польше на первом месте по популярности среди украинцев, утверждают в группе Transnational Consulting Services, которая помогает соотечественникам искать работу за границей.

Кроме того, студенты — еще один нескончаемый источник пополнения рядов польских украинцев. В 2014 году местные вузы вышли на первое место по популярности среди молодых соотечественников, которые получают образование заграницей. По данным аналитического центра CEDOS, за последние восемь лет количество студентов из Украины в Польше увеличилось в 7 раз — с 2,8 тыс. в 2008 году до 20,7 тыс. в 2015-м.

Также отмечается, что если на госуровне украинцам рады как эффективной рабочей силе и двигателю экономики, среднестатистические поляки к выходцам из восточного зарубежья относятся далеко не так радушно.

По данным Центра исследования общественного мнения Польши, украинцы — народ, вызывающий самые неоднозначные эмоции у местных. Согласно опросу, проведенному в 2015 году, 36% поляков относятся к украинцам с симпатией, примерно столько же — 32% — с антипатией, остальные — нейтрально.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 13 мая 2016 года.