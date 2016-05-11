Скандальный российский журналист Кушанашвили просит отменить запрет на въезд в Украину

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав открытые письма главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Кроме того, журналист напомнил, что считает такой запрет украинской стороны несправедливым и необоснованным.

"Я никогда, никогда, никогда не был врагом Украины, и в мыслях нет становиться таким, и в горячечном сне я представить не мог, что меня так заклеймят", - подчеркнул Кушанашвили.

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Кроме того, он считает абсурдной ситуацию, когда "лишен возможности работать в России, потому что любит Украину", а последняя его "отвергает".

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину на три года российскому телеведущему Отару Кушанашвили, который резко высказывался об Украине.

В одном из последних интервью он заявил: "Мне кажется, что только один взгляд премьер-министра страны, в которую я собираюсь ехать, свидетельствует о том, что уровень психопатии является очень высоким... По глазам его видно, что он не в себе. И исходя из того, что он является одним из руководителей государства, который ведет эту войну, можно сказать, что с киевской стороной что-то не так... Но если вы меня спросите, за кого я, конечно, я за Российскую Федерацию, в которой живу и которую люблю".