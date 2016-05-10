Гройсман анонсировал изменения в работе таможни и намекнул на кадровые перестановки

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом он сказал в ходе встречи с главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым, а также главой Закарпатской облгосадминистрации Геннадием Москалем.

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"Думаю, что есть назначения, которые не подходят сегодня государственной таможенной службе и Государственной фискальной службе", - подчеркнул Гройсман.

Говоря о предстоящих изменениях в системе работы таможни, он сообщил о предстоящем техническом переоснащении таможенных пунктов и установке на них оборудования для сканирования товаров. Также, по словам главы правительства, будет усовершенствовано программное обеспечение и усилена работа системы управления рисками.

Кроме того, Гройсман напомнил об инициативе уже в ближайшее время создать 20 мобильных групп из сотрудников Национального антикоррупционного бюро, пограничных войск, полиции и Государственной фискальной службы для оценки и проверки работы таможен.

Ранее глава правительства подчеркнул, что контрабанда в Украине должна исчезнуть как явление.

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Как сообщал УНИАН, правительство Владимира Гройсмана, приступившее к выполнению обязанностей в середине апреля текущего года, назвало реформу работы таможни одним из приоритетов своей деятельности. Одним из первых рабочих визитов премьера стал визит во Львов, где он проинспектировал работу сотрудников Львовской таможни.

Визит Гройсмана во Львов сопровождался серьезными разбирательствами, инициатором которых стал глава другой приграничной области - Закарпатья - Геннадий Москаль. Москаль заявил о восстановлении теневых схем на Закарпатской таможне и невозможности побороть их. Москаль пригрозил отставкой в случае, если центральные власти не обратят внимание на сложившуюся ситуацию.