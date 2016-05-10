"Контрабанда должна исчезнуть как явление": Гройсман встретился с Москалем и Насировым

Об этом сообщил в своем "Твиттере" пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук.

"Контрабанда должна исчезнуть с повестки дня нашей страны как явление", - процитировал он премьера.

Столярчук также добавил фото встречи Гройсмана с Москалем и Насировым.

Позднее в пресс-службе правительства сообщили, что в ходе встречи премьер подчеркнул актуальность эффективной работы таможни и организации поступлений в бюджет. По словам главы правительства, сегодня во всей системе таможен, начиная с главных департаментов и заканчивая местными таможнями и пунктами пропуска, существуют различные теневые схемы контрабанды, которые лишают государственный бюджет десятков миллиардов гривен путем неуплаты сборов и платежей. "Это средства военных, средства пенсионеров, средства на образование, средства на здравоохранение, в конце концов, благополучие каждого украинца", - процитировала пресс-служба Гройсмана.

Он подчеркнул, что вред контрабанды - не только в недополучении денег от товарных операций, но также в том, что она «убивает национального производителя».

В этом контексте Гройсман напомнил случай контрабанды древесины на Закарпатье. «Идет борьба за пункт пропуска "Тиса", где проходит серьезный поток контрабандных товаров", - отметил он.

"Нам нужно положить этому конец, - сказал премьер-министр. - Наша задача общая: навести порядок в системе таможни таким образом, чтобы все товары, которые пересекают границу, были растаможены честно, без применения различных методов, в том числе занижения таможенной стоимости".

Глава правительства отметил, что рассчитывает на то, что местные власти и руководство областной государственной администрации возьмет на себя полноту ответственности за порядок на таможне и искоренение так называемых серых и черных контрабандных схем.

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"Я бы хотел, чтобы буквально через месяц вы дали результат для общества, граждан, для меня как премьер-министра, чтобы я понимал, что система работает открыто, публично, слаженно", - подчеркнул он.

По словам премьера, ответственность за злоупотребления на таможне будет жесткой. "Предупреждаю всех руководителей областей, глав администраций: если кто-то думает, что один "схемщик" может заменить другого, то он глубоко ошибается. Так не будет. Должна быть только публичность, открытость и эффективность", - сказал Гройсман.

Напомним, 6 мая Москаль опубликовал на своем сайте заявление, в котором призвал Гройсмана из-за неспособности, по его мнению, центральных органов государства решать проблему контрабанды, в частности табачных изделий, на Закарпатье инициировать перед президентом Петром Порошенко его увольнение с должности главы ОГА.

Гройсман ответил Москалю, что "не позволит разговаривать с ним на языке ультиматумов" и инициировать увольнение Москаля не собирается. Глава правительства заявил, что "ждет у себя" на следующей неделе Москаля вместе с руководством Закарпатской таможни. Москаль в свою очередь заявил, что уходит в отпуск, требуя оставить в должности председателя региональной таможни Владимира Колесникова, которого якобы пытались снять.

При этом глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что заявлением Москаля о попытке восстановить теневые схемы на Закарпатской таможне он удивлен.

7 мая Порошенко провел "конструктивную встречу" с Москалем и заверил, что он и в дальнейшем будет реализовывать программу по децентрализации и бороться с контрабандой.

10 мая Москаль заявил, что поскольку начальник Закарпатской таможни Колесников вышел с больничного и вернулся к работе, он сам выходит из отпуска и тоже возвращается к работе.