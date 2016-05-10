Синоптики прогнозируют на завтра в Украине грозы со шквалами и град
17:22, 10 мая 2016Общество
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Синоптики прогнозируют на 11 мая в Украине днем грозы, в южной части местами сильные дожди, в отдельных населенных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.
REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
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В связи с ухудшением погоды, в полиции призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем: «Неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения, не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию, откажитесь от рискованного маневрирования».
Правоохранители советуют водителям в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или с включенными противотуманными фарами.
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