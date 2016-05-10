Синоптики прогнозируют на завтра в Украине грозы со шквалами и град

Об этом сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

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В связи с ухудшением погоды, в полиции призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем: «Неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения, не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию, откажитесь от рискованного маневрирования».

Правоохранители советуют водителям в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или с включенными противотуманными фарами.