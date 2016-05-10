Один из районов Днепропетровска засыпало градом (фото)

16:41, 10 мая 2016
Общество
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На жилом масиве Днепропетровска Тополь-2 дворы и улицы выглядят по-зимнему, поскольку их засыпало градом.

056.ua

Об этом журналист 056.ua сообщает с места событий. Люди стараются не выходить из своих домов. Сообщается, что град вполне мог нанести ущерб, поскольку был достаточно крупных размеров.

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Помимо града на Тополе сегодня весь день шел сильный ливень.

056.ua

В других частях города (в основном на правом берегу) идет проливной дождь.

Синоптики прогнозируют, что дожди в Днепропетровске будут продолжаться весь месяц.

056.ua

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