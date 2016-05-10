Один из районов Днепропетровска засыпало градом (фото)

Об этом журналист 056.ua сообщает с места событий. Люди стараются не выходить из своих домов. Сообщается, что град вполне мог нанести ущерб, поскольку был достаточно крупных размеров.

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Помимо града на Тополе сегодня весь день шел сильный ливень.

В других частях города (в основном на правом берегу) идет проливной дождь.

Синоптики прогнозируют, что дожди в Днепропетровске будут продолжаться весь месяц.