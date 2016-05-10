Во Львове за плохое поведение в колонии армянину "накинули" еще 2 года

Как пишет Zaxid.net, за неповиновение администрации колонии заключенного судят уже второй раз.

В 2010 году он попал на 5,5 лет в тюрьму за кражу. Во время пребывания в колонии в Киевской области отказывался выполнять распоряжения администрации.

В 2014 году, когда осужденному оставалось отсидеть полтора года, суд продлил срок еще на 3 года за неподчинение руководству колонии. После этого его перевели в львовской колонии.

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В приговоре суда указано, что во львовской колонии осужденный неоднократно нарушал дисциплину, отказывался выполнять команду «Подъем», позволял себе спать на полу и курить во время ежедневного построения. За это руководство колонии время от времени отправляло армянина в дисциплинарный изолятор и помещения камерного типа.

За неполных два года пребывания во львовской колонии его 7 раз привлекали к дисциплинарной ответственности. После этого материалы направили в Шевченковский районный суд Львова.

В конце апреля 2016 года, когда ему оставалось сидеть в колонии чуть более года, суд добавил к общему сроку еще два года.

Таким образом гражданин Армении сможет выйти на свободу лишь в 2019 году, если будет работать в колонии и придерживаться режима.