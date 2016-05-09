День Победы в Киеве: в парке Вечной Славы произошли столкновения с поджогом георгиевской ленты (фоторепортаж)

Как сообщает корреспондент УНИАН, радикально настроенные активисты развернули красно-черный флаг возле Мемориала на могиле Неизвестного солдата, где сегодня проходят торжественные мероприятия по случаю победы над нацизмом.

При этом они также подпалили георгиевскую ленту возле мемориала.

Сотрудники полиции были вынуждены "успокаивать" активистов, чтобы помешать обострению конфликта.

Правоохранителям даже пришлось провести задержание нескольких радикально настроенных активистов.

Также, как сообщает телеканал "112 Украина", на пути к могиле Неизвестного солдата во время акции "Бессмертный полк" состоялась потасовка из-за георгиевской ленты.

Инцидент произошел возле станции метро "Арсенальная". На акцию пришли около 100 человек, которые принесли фотографии родственников, принимавших участие во Второй мировой войне.

Один из участников акции заметил георгиевскую ленту у одной из женщин и потребовал ее снять. Между ними произошла перепалка. В результате полицейские вывели парня из толпы, чтобы избежать дальнейшего конфликта.

Как сообщал УНИАН, также в Киеве на Площади Славы произошла словесная перепалка между группой граждан и депутатами от "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем и Вадимом Новинским, которые пытались вместе с ветеранами пройти к Мемориалу Неизвестному солдату.