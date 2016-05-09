Порошенко: Духовная поддержка капелланов делает дух воина сильнее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал 9 мая перед молитвой за мир и победу участвующих в АТО капелланов на Владимирской горке в Киеве.

"Под огнем "Градов" и "Смерчей" душа каждого смертного человека естественно обращается за помощью и спасением к Творцу и Спасителю. Страх преодолевается верой. Укрепляют веру духовники, которые находятся бок о бок с солдатами. Ваша духовная поддержка делает дух воина сильнее, веру в справедливость вооруженной борьбы и безусловную победу - непоколебимой", - заявил президент.

"Вы, находясь в зоне риска на грани жизни и смерти, открыли для большого количества украинских воинов свою дорогу к Богу. Вы закрепили в их сознании твердое убеждение в том, что защита Родины - это и есть Божий промысел", - добавил президент.

"Украинские военные капелланы - тоже защитники Отечества. Вас не минует судьба солдата на войне. Вас так же рвут пули и осколки. Вы можете, как любой, попасть в окружение или плен. Вы, как каждый в армии, претерпеваете все трудностей военного быта", - отметил Порошенко.

"В зоне АТО ежедневно проводят служебу более ста военных капелланов. В целом же за два года вооруженного конфликта украинское духовенство различных церковных юрисдикций направило на фронт и в прифронтовую зону около 600 священнослужителей", - заявил он.

Читайте такжеСвященник рассказал про 50 дней плена у боевиков "ДНР"

"Это - по-настоящему богоугодное дело. И нет ни одной конфессии, которая бы так или иначе не принимала в этом участия. Вы - достойные граждане Украины, и ваш патриотизм подтверждается вашими делами", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, перед вознесением молитвы президент также заявил: "Во время суровых испытаний на прочность нашей Родины родилось очень мощное всенародное движение волонтеров. Я уверен в том, что есть еще одно движение, который мы имеем сейчас - это институт военных капелланов".