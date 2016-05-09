Порошенко: Украина доказала миру, что врага останавливает не только сила оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 9 мая в Киеве на Владимирской горке перед молитвой за мир и победу, в которой приняли участие капелланы и участники АТО.

"За два года этой Отечественной войны за нашу независимость, мы доказали миру, что врага останавливает не только сила оружия украинских воинов, но и духовная мощь и единство украинского народа", - заявил он.

"Во время суровых испытаний на прочность нашей Родины родился очень мощное всенародное движение волонтеров. Я уверен в том, что есть еще одно движение, который мы имеем сейчас - это институт военных капелланов", - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, 8 мая во время акции "Первая минута мира" в День памяти и примирения Порошенко заявил: "Мы стараемся минимизировать влияние войны на жизнь каждого украинца. Единственное, чего пока не могу пообещать, что мобилизации в этом году вообще не будет. Ее перспективы и масштабы зависят не только от наших планов, но и от обстановки на фронте".