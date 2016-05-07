В ГПУ рассказали о ходе расследования дел, связанных с убийствами крымских татар

Об этом сообщает ЛІГА.net.

По фактам незаконного лишения свободы и проведения незаконных обысков в домах крымских татар с момента оккупации в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано более 90 уголовных производств. "Но электронная база по лицам, которые могут быть причастны к совершению этих уголовных правонарушений, не создавалась", - добавили в прокуратуре.

На вопрос, как правоохранительные органы реагируют на преследования независимых журналистов в Крыму, в ГПУ ответили: "На контроле... находятся 19 уголовных производств о преступлениях, совершенных против журналистов в оккупированном Крыму: по фактам неправомерного проникновения в их жилье, обысков, незаконного лишения свободы".

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Последнее уголовное дело украинская прокуратура Крыма открыла по факту неправомерного лишения свободы крымского журналиста Николая Семена во время проведения 19 апреля 2016 года незаконного обыска так называемыми правоохранительными органами Крыма. Напомним, оккупационная власть обвиняет журналиста в "сепаратизме".

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Досудебное расследование ведется по ч 2 ст 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч 2 ст 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. "Другие ведомости о расследовании этого уголовного производства... отнесены к тайне следствия и не подлежат разглашению", - объяснили в ГПУ.

По данным медиа, кроме дома Николая Семены, только в апреле этого года обыски прошли еще по семи адресам крымских журналистов - в Симферополе, Севастополе и Ялте.

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С начала оккупации Крыма Россией украинские правоохранительные органы начали расследование по 27-ми фактам нарушения прав журналистов, в том числе по 10 - за препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст 171 УК).

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией на полуострове начализадерживать крымских татар, участились обыски в домах крымских татар, мечетях. Оккупационные власти запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и внесли его в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.