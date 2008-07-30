В "Борисполе" три чемодана икон ливанец тянул через зеленый коридор

Бориспольские таможенники изъяли у гражданина Ливана 97 старинных икон при попытке их незаконного вывоза за пределы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, для пересечения границы гражданин избрал зону упрощенного таможенного контроля - „зеленый коридор”, чем засвидетельствовал, что не имеет в наличии предметов, подлежащих декларированию или запрещенных для перемещения.

Однако рентген-аппарат багажного отделения во время таможенного контроля вещей и багажа гражданина показал, что в трех чемоданах пассажира находятся иконы. Разрешительных документов на момент прохождения таможенного контроля, на право перемещения предметов древности и искусства у пассажира не было.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил за признаками статьи 339 Таможенного кодекса Украины.

Стоимость задержанных предметов, а также то, имеют ли они историко-культурную ценность, будет выяснено в ближайшее время после проведения экспертного исследования.