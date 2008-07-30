Правительство будет говорить с Vanco, но при одном условии

Правительство Украины готово продолжить консультации с Vanco Prickerchenska Ltd., но лишь после того, как компания приостановит иск, поданный в Стокгольмский суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил первый заместитель министра юстиции, и.о. министра Евгений КОРНЕЙЧУК.

«Наша позиция на эту минуту заключается в том, что мы сразу проведем консультации с Vanco Prickerchenska Ltd., после того как они приостановят свое обращение в Стокгольмский арбитраж».

Е.КОРНЕЙЧУК сообщил УНИАН, что на сегодняшний день компания Vanco Prickerchenska проинформировала Минюст о подаче иска, причем сумма ущерба и убытка в иске не значатся – «это не обязательно», - отметил он.

«Мы обратились к Vanco с просьбой – если они хотят продолжить переговоры, то вначале нужно приостановить иск на 60 дней, а потом мы будем разговаривать», - подчеркнул Е.КОРНЕЙЧУК, уточнив, что таким образом правительство предлагает проддлить срок переговоров еще минимум на 60 дней.

Как сообщал УНИАН, компания Vanco Prykerchenska заявила, что 16 июля подала документы в международный арбитражный суд на Украину, после того как Кабинет министров аннулировал лицензию компании на пользование недрами на черноморском шельфе.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.