Границу с Молдовой затопило: не работают 5 пунктов пропуска

По состоянию на 30 июля, из-за подтопления не работают 5 пунктов пропуска на украинско-молдавской границе.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, в частности, не работает международный пункт пропуска «Ямполь – Косеуць» (паромная переправа), межгосударственный пункт пропуска «Цекиновка – Сороки» (паромная переправа), местный пункт пропуска «Ямполь – Косеуць» (катерная переправа), местный пункт пропуска «Цекиновка – Сороки» (лодочная переправа), местный пункт пропуска «Большая Кисница – Васильково» (лодочная переправа).

На сегодняшний день остаются подтопленными участки границы в 2-х пограничных подразделениях - отделах пограничной службы: «Могилев-Подольский» и «Ямполь». Также полностью и частично затоплено 60 пограничных знаков, подтоплена 1 наблюдательная вышка. Во время наводнения были эвакуированы 72 члена семей пограничников.

Продолжаются мероприятия по противодействию угрозам паводка и преодолению последствий стихии в тех районах, где уровень воды снизился. На пострадавших участках границы восстанавливаются мостики и пограничные знаки, там, где это возможно, подсыпаются разрушенные контрольно-следовые полосы. Оказывается помощь местным жителям. Так, вчера пограничники обеспечивали питанием детей, эвакуированных из оздоровительного лагеря "Артек Надднестрянщины", была развернута полевая кухня для местных жителей, а также оказана помощь органам местной власти по эвакуации Могилев-Подольского городского и районного архивов.