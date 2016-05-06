Взрыв на Яворовском полигоне: в прокуратуре озвучили версии
Военная прокуратура рассматривает две версии причин взрыва 5 мая на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон, Львовская область), в результате которого погиб один военный, еще двое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, заместитель военного прокурора Львовского гарнизона Виктор Петриченко сегодня во время брифинга сообщил, что военная прокуратура на сегодняшний день рассматривает две версии причины взрыва: нарушение правил обращения с оружием и неудовлетворительное состояние самого оружия – автоматического гранатомета АГС-17.
Он отметил, что по факту взрыва Военная прокуратура Западного региона открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также боеприпасами, взрывчатыми, радиоактивными и иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам или смерть потерпевшего), что предусматривает наказание лишением свободы на срок от двух до десяти лет.
«Сегодня учения на полигоне с АГС-17 не проводятся. Там проходят следственные действия. Следует провести около 20 экспертиз и опросить более 50 военнослужащих. Двух раненных военных, которые находятся в госпитале, мы еще не опрашивали, ждем разрешения от врачей. Следствие отрабатывает различные версии, среди которых: нарушение порядка проведения стрельб из АГС-17 военными должностными лицами, а также возможное использование боеприпасов ненадлежащего качества, то есть устаревших. Если будет установлено виновное лицо в гибели военного, ему грозит до 10 лет тюрьмы, если же оружие окажется непригодным к применению, то будем искать людей, которые подписали на это разрешение», – отметил заместитель военного прокурора львовского гарнизона.
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По словам Петриченко, на месте происшествия изъяты гранатометные выстрелы АГС-17 с маркировкой 1978 и 1989 годов выпуска. Будет проводиться проверка относительно использования боеприпасов этих годов изготовления.
Также он отметил, что АГС-17 применяется как в зоне проведения антитеррористической операции, так и во время учений.
Прокурор сообщил, что погиб 27-летний житель Львовщины, который был мобилизован в апреле 2015 года, ранения получили двое военнослужащих-контрактников в возрасте 35 и 48 лет.
Как сообщал УНИАН, 5 мая во Львовской области во время артиллерийских стрельб на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) в результате взрыва артснаряда один военнослужащий погиб, двое ранены. Все трое из одного подразделения, которое проходит боевое слаживание на территории полигона.
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Справка УНИАН. АГС-17 («Пламя») - 30-мм станковый автоматический гранатомет, предназначенный для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытия, в открытых окопах и за природными складками местности. Прицельная дальность: 1700 м, радиус сплошного поражения: 7 м.