Взрыв на Яворовском полигоне: в прокуратуре озвучили версии

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель военного прокурора Львовского гарнизона Виктор Петриченко сегодня во время брифинга сообщил, что военная прокуратура на сегодняшний день рассматривает две версии причины взрыва: нарушение правил обращения с оружием и неудовлетворительное состояние самого оружия – автоматического гранатомета АГС-17.

Он отметил, что по факту взрыва Военная прокуратура Западного региона открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также боеприпасами, взрывчатыми, радиоактивными и иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам или смерть потерпевшего), что предусматривает наказание лишением свободы на срок от двух до десяти лет.

«Сегодня учения на полигоне с АГС-17 не проводятся. Там проходят следственные действия. Следует провести около 20 экспертиз и опросить более 50 военнослужащих. Двух раненных военных, которые находятся в госпитале, мы еще не опрашивали, ждем разрешения от врачей. Следствие отрабатывает различные версии, среди которых: нарушение порядка проведения стрельб из АГС-17 военными должностными лицами, а также возможное использование боеприпасов ненадлежащего качества, то есть устаревших. Если будет установлено виновное лицо в гибели военного, ему грозит до 10 лет тюрьмы, если же оружие окажется непригодным к применению, то будем искать людей, которые подписали на это разрешение», – отметил заместитель военного прокурора львовского гарнизона.

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По словам Петриченко, на месте происшествия изъяты гранатометные выстрелы АГС-17 с маркировкой 1978 и 1989 годов выпуска. Будет проводиться проверка относительно использования боеприпасов этих годов изготовления.

Также он отметил, что АГС-17 применяется как в зоне проведения антитеррористической операции, так и во время учений.

Прокурор сообщил, что погиб 27-летний житель Львовщины, который был мобилизован в апреле 2015 года, ранения получили двое военнослужащих-контрактников в возрасте 35 и 48 лет.

Как сообщал УНИАН, 5 мая во Львовской области во время артиллерийских стрельб на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) в результате взрыва артснаряда один военнослужащий погиб, двое ранены. Все трое из одного подразделения, которое проходит боевое слаживание на территории полигона.

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Справка УНИАН. АГС-17 («Пламя») - 30-мм станковый автоматический гранатомет, предназначенный для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытия, в открытых окопах и за природными складками местности. Прицельная дальность: 1700 м, радиус сплошного поражения: 7 м.