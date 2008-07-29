Задолженость по зарплате в Киеве выросла в 3,5 раза

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в первом полугодии т.г. выросла по сравнению с началом года на 7,9% (или на 53,1 млн. грн.), и на 1 июля составила 721,8 млн. грн. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики.

По данным Госкомстата, наибольшие темпы роста задолженности в первом полугодии зафиксированы в Киеве. Так, на 1 июля в Киеве сумма задолженности составила 23,5 млн. грн., что в 3,5 раза (или на 16,9 млн. грн.) выше по сравнению с 1 января текущего года. В течение второго квартала задолженность по зарплате в Киеве выросла на 66,7% или на 9,4 млн. грн. (на 1 апреля задолженность составляла 14,1 млн. грн.).

Заметный рост задолженности по зарплате зафиксирован еще в нескольких областях. В Волынской области на 1 июля сумма задолженности составила 4,3 млн. грн. (рост на 65% или на 3,2 млн. грн.); во Львовской - 37 млн. грн. (рост на 64% или на 14,4 млн. грн.); в Харьковской - 79,3 млн. грн. (рост на 43% или на 23,8 млн. грн.); Херсонской - 11,7 млн. грн. (рост на 36% или на 3,1 млн. грн.); в Запорожской - 29,2 млн. грн. (рост на 22% или на 5,3 млн. грн.).

В то же время в некоторых областях зафиксировано сокращение задолженности по зарплате. Так, на 1 июля т.г. сумма задолженности по зарплате составила: в Черкасской области - 12,1 млн. грн. (сокращение задолженности против начала года на 20% или на 3,2 млн. грн.); Кировоградской - 27,6 млн. грн. (сокращение на 17% или на 5,8 млн. грн.); Винницкой - 16,7 млн. грн. (сокращение на 16% или на 3,2 млн. грн.), Луганской - 66,7 млн. грн. (сокращение на 14% или на 11,1 млн. грн.).

Интересная тенденция зафиксирована по Донецкой области - в течение первого квартала задолженность заметно сократилась, однако в течение второго - снова выросла, превысив январский показатель. Если, на 1 января т.г. сумма задолженности составляла 169 млн. грн., то на 1 апреля она сократилась до 154,4 млн. грн. (сокращение задолженности против начала года на 8,6% или на 14,6 млн. грн.). Однако уже на 1 июля сумма задолженности по зарплате в Донецкой области составила 176,6 млн. грн. (рост в течение второго квартала на 14% или на 22,2 млн. грн.).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января т.г. задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля - 692,4 млн. грн.

Также, по данным Госкомстата, на 1 июля т.г. по сравнению с 1 июля 2007 года задолженность по зарплате в целом по Украине сократилась на 14% или на 118,9 млн. грн. (тогда задолженность составляла 840,7 млн. грн.).