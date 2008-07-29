Перечислить деньги пострадавшим от стихии можно одним звонком

По просьбе Кабинета Министров ОАО «Укртелеком» открыл телефонную линию, по которой каждый желающий может одним звонком перечислить 10 гривен пострадавшим от стихии в Западной Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Номер телефона – 8-900-300-10-90.

Также можно направить смс-сообщение на номер 1090.

Как сообщал УНИАН, в период с 23 по 28 июля в западном регионе Украины в результате сильных ливней было подтоплено 40 тыс. 601 жилой дом, 33 тыс. 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных, 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог.

Из зоны стихийного бедствия эвакуировано - 6 тыс. 105 человек, отселено - 13 тыс. 703 человека.